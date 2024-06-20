2023-2024 futbol sezonunu Fenerbahçe'de tamamlayan ve sarı-lacivertli forma altında başarılı bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri bitmiyor. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Alman devi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.
Sports Digitale'nin haberine göre; Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için temaslara başladı. Türk teknik adam Nuri Şahin'in sarı-siyahlılarla gerçekleştirmek istediği ilk transferin 24 yaşındaki futbolcu, olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon toplam 51 maça çıkıp 4324 dakika sahada kalan milli futbolcu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı vermişti. Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın - Son Dakika
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