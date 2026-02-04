Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu

Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
04.02.2026 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Armando Güner transferi için gelen soruya cevap vererek, ''Can Armando Güler için sezon sonu için anlaşıldı. Şimdi gelebilmesi için görüşülüyor.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada 3-1 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'SEZON SONU İÇİN ANLAŞILDI'

Can Armando Güner transferi hakkına konuşan Okan Buruk, "Transfer dosyası açtınız sanırım. (Gülerek) Görüşmeler sürüyor. Can Armando Güler için sezon sonu için anlaşıldı. Şimdi gelebilmesi için görüşülüyor. Transferden çok ben takıma odaklandım." yanıtını verdi.

TRANSFERİN BİTMESİ AN MESELES,

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando transferini 300 bin Euro bonservis bedeli ve 100 bin Euro başarı bonusu şeklinde bitirmeye hazırlanıyor.

Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu

İSTANBUL'A GELİYOR

Ayrıca Can Armando Güner'in perşembe günü İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı takım için sağlık kontrollerinden geçeceği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Türkiye Kupası, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 12345678 12345678:
    ara transfer zaten boş iş acele ile taraftara oynamaktir 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Panathinaikos, Real Madrid’i son saniyede yıktı Panathinaikos, Real Madrid'i son saniyede yıktı
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

22:58
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
22:50
N’Golo Kante İstanbul’a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
22:45
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen’in avukatı aynı kişi çıktı
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı
22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
22:15
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 00:23:40. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.