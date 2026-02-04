Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada 3-1 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Can Armando Güner transferi hakkına konuşan Okan Buruk, "Transfer dosyası açtınız sanırım. (Gülerek) Görüşmeler sürüyor. Can Armando Güler için sezon sonu için anlaşıldı. Şimdi gelebilmesi için görüşülüyor. Transferden çok ben takıma odaklandım." yanıtını verdi.
Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando transferini 300 bin Euro bonservis bedeli ve 100 bin Euro başarı bonusu şeklinde bitirmeye hazırlanıyor.
Ayrıca Can Armando Güner'in perşembe günü İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı takım için sağlık kontrollerinden geçeceği belirtiliyor.
Bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
