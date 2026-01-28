Okan Buruk: Cesur olmalıyız

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesinde konuştu.

''CESUR OLMAMIZ GEREKİYOR''

Mücadele hakkında konuşan Okan Buruk, "Cesur olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın oyununu sahaya koymalıyız. Planlarımız var. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum." dedi.

''BUGÜN BİZİMLE OLACAK''

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Ufak tefek ağları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor. Top bizdeyken ve top rakipteyken planlarımızı uygulamamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.