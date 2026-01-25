Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk Süper Lig\'de bir ilki başardı
25.01.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk Süper Lig\'de bir ilki başardı
Haber Videosu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri maçla birlikte Süper Lig tarihinde 50 dış saha galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı. Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 182 maçta 132 galibiyet, 27 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

DIŞ SAHADA 50 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK ADAM

Tecrübeli teknik direktör, dün Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri karşılaşmada sarı-kırmızılıların başında çıktığı 64. deplasman maçında 50. galibiyetini aldı.

Buruk, bu galibiyetle Galatasaray ile kırdığı rekorlara bir yenisini ekledi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde 50. deplasman zaferine en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Buruk'u bu alanda 80 maçla Fatih Terim (Galatasaray), 95 karşılaşmayla İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 müsabakayla Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.

TAKIMININ BAŞINDA 182 MAÇA ÇIKTI

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak 182 resmi müsabakada görev aldı. Sarı-kırmızılıların başında 129 Süper Lig, 16 Ziraat Türkiye Kupası, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi, 12 UEFA Avrupa Ligi, 8 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 4 TFF Süper Kupa karşılaşmasına çıkan 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 132 galibiyet, 27 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

GALATASARAY'IN BAŞINDA 5 KUPA KAZANDI

Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple 5 kez kupa sevinci yaşadı. Takımın başında 4. sezonunu yaşayan Buruk, Galatasaray'da 3 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

EN ÇOK GALİBİYET ALAN 3 TEKNİK ADAM ARASINDA

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde en fazla galibiyet yaşayan 3 teknik direktör arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılıların başında 132 maç kazanan Okan Buruk'un önünde 333 galibiyet yaşayan Fatih Terim ve 218 galibiyet elde eden Gündüz Kılıç bulunuyor.

PUAN REKORUNU KIRDI

Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor. 2023-2024 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 102 puan toplayarak ligin puan rekoruna ulaştı. Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

İKİ SEZON ÜST ÜSTE 90 PUANI GEÇTİ

Galatasaray, Okan Buruk'un teknik direktörlük döneminde iki sezon üst üste 90 puanı geçti.

Buruk ile ilk şampiyon olduğu 2022-2023 sezonunda 88 puan elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iki sezon üst üste 90 puanı geçerek Süper Lig'i kazandı. 2023-2024 sezonunda 102 puan ve geçen sezon da 95 puanla şampiyon olan Galatasaray, böylece Süper Lig tarihinde iki sezon üst üste 90 ve üzeri puan toplayan ilk takım olmayı başardı. Okan Buruk, Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda 2,68 puan ve üçüncü sezonunda da 2,63 puan ortalaması yakaladı.

BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti. Söz konusu sezonda ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı. Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe, 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

ÜST ÜSTE MAÇ KAZANMA REKORU

Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde lig tarihinde üst üste maç kazanma rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'in 20-36. haftalarında 17 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

17 MAÇLIK DIŞ SAHA KAZANMA REKORU

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en çok maç kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor. Buruk'un öğrencileri, 2023-2024 sezonunun 21. haftasında 5-1 kazanılan Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki 2-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetiyle sona eren seride üst üste 17 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

75. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN İSİM

Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı. Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı. Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

KULÜBÜN EN İYİ LİG BAŞLANGINI YAPTI

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile bu sezon Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek en iyi lig başlangıcını yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde bu sezon Süper Lig'deki ilk 7 maçını kazanarak kulüp tarihindeki en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile 2024-2025 sezonunda aynı başarıyı yakaladı.

FATİH TERİM'İN REKORUNU EGALE ETMEK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezonu şampiyon tamamlayarak Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim'in rekorunu egale etmeyi amaçlıyor.

Fatih Terim'in yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında Süper Lig'i en üst sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu başarıyla ligde üst üste en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'in geride kalan 3 sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu sezonu da en üst sırada bitirerek, Fatih Terim'in rekoruna ortak olmak istiyor.

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    her türlü hile hurdanın olduğu israilsaray da daha çok başarılara imza atar poşetsaray 1 11 Yanıtla
    xkszncnvmk xkszncnvmk:
    bence dedigine, kendinde inanmiyorsun 2 0
  • Faruk Demiroğlu Faruk Demiroğlu:
    mutfakta malzeme sağlam olunca kral ilan ederler amatör lig oyuncularını verin bakalım eline ozaman görelim tarihemi geçer vezirmi olur rezilmi hep birlikte izler görürüz 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Ronaldo’yu burada da kullandılar Suudi Arabistan’da ilginç ilan Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan
Japonya’da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti 3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Yapışık parmakla doğan Elif’in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı
Minneapolis buz kesti Makarna bile havada dondu Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız 38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

16:39
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
13:51
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü Katiller kaçarken böyle yakalandı
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü! Katiller kaçarken böyle yakalandı
13:13
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getirildi
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getirildi
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:10
Yasak aşk cinayeti Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 17:31:42. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.