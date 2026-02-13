Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz tercihler - Son Dakika
Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz tercihler

Okan Buruk\'tan ilk 11\'de sürpriz tercihler
13.02.2026 19:02
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın orta hakemi Çağdaş Altay olacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus Akgün, Noa Lang, Osimhen, Icardi.

Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut Meraş, Talha Ülvan, Legowski, Emre Akbaba, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut.

Galatasaray, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 37373737 37373737:
    her defasında bomba 11 . farklı olan ne varda bomba 11 diye başlık atıyorsunuz. 0 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bunları izleyen kaldı mı ya? İngiltere ligini açın da gözünüz futbol sporu görsün :) 0 0 Yanıtla
