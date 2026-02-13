Okan Buruk\'tan ilk 11\'de sürpriz tercihler

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın orta hakemi Çağdaş Altay olacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
Galatasaray: Uğurcan, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus Akgün, Noa Lang, Osimhen, Icardi.
Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut Meraş, Talha Ülvan, Legowski, Emre Akbaba, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut.
