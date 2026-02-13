Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu

Okan Buruk\'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
13.02.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-1'lik Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Juventus maçı ve Kenan Yıldız hakkında yorum yapan Buruk, ''Juventus, öz güveni çok yüksek bir takım değil. Inter ile oynayacaklar, oradan nasıl çıkacaklar? Inter maçı ölçü olmayacak ama kimin oynayıp, oynamayacağını göreceğiz. Önde çok iyi kanat oyuncuları var, Kenan Yıldız çok değerli." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 5-1 kazanılan ikas Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİ FORVETLE OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Oyuna erken golle başladık ve bu önemliydi. Oyunda üstünlük kuramadığımız yerler oldu, orayı daha iyi oynayabilirdik. 2-0'dan sonraa rakip 10 kişi kaldı ve çok daha farklı oyun oldu. Genel olarak istekliydik, çok oyuncu değiştirdik. Bu kadar değişikliğe rağmen her giren istekliydi. Icardi'nin 3 golü, Osimhen'in 2 asisti... Birçok pozitif şey var. İki forvetle oynadık. Maalesef Kocaelispor maçında kullandık, akıllara Osimhen ve Icardi beraber oynayamaz şeklinde kalmıştı." dedi.

Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu

'BOEY, SINGO, NHAGA'

Oyuncularını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Sacha Boey'in çok maç eksiği var. Wilfried Singo 45 dakika süre aldı. Renato Nhaga girdi ve taraftarımız çok destek oldu." ifadelerini kullandı.

"KENAN ÇOK DEĞERLİ'

Juventus'u değerlendiren Okan Buruk, Kenan Yıldız'ın da çok değerli bir isim olduğunu belirterek, "Juventus'a hazırlanacağız. Çok daha farklı bir maç ve çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Atletico Madrid'in ne oynadığını biliyorsunuz ama Juventus'un çok farklı formatları var. Çok kolay hesaplanamayacak oyuncuları var. Önde çok iyi kanat oyuncuları var, Kenan Yıldız çok değerli. Kolay pozisyon vermiyorlar. Son maçlarda goller yediler ama Atalanta ve Lazio maçlarında oyun üstünlüğü varken, şanssız da goller yediler." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu

"ÖZ GÜVENİ ÇOK YÜKSEK BİR TAKIM DEĞİL"

Okan Buruk son olarak, "Öz güveni çok yüksek bir takım değil. Inter ile oynayacaklar, oradan nasıl çıkacaklar? Inter maçı ölçü olmayacak ama kimin oynayıp, oynamayacağını göreceğiz. İyi ayaklı bir maç ve böyle düşüneceğiz. Hedefimiz Juventus'u geçmek olacak." yorumunda bulundu.

Galatasaray, Okan Buruk, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı Görüntüler olay oldu Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Pep Guardiola’dan alkış tufanı koparan hareket Pep Guardiola'dan alkış tufanı koparan hareket

23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 23:55:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.