Okan Buruk\'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı

ferudun ozmen:

Sezon sonuna kadar ceza verseler yeridir zaten saha kenarında olmuş olmamış hiç fark etmiyor bunu bir fenerbahçeli olarak söylüyorum. GS yi tebrik ederim sakin kalarak oynayarak hak ederek kazandı. Şampiyonluk şansın zaten mucizelere bağlı en azından bir gs galibiyeti armağan edin stada gelen her şeye rağmen destek olan taraftara. Geçmişte en rahat çıkıp oynayıp Kazandığımız maçlardı gs maçları artık roller değişti.