Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı - Son Dakika
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Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı

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Dün oynanan maçta Jose Mourinho'nun, Okan Buruk'a fiziksel müdahalesi sonucu kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu. Mourinho, yaşanan gerginlik sonrası kırmızı kart gördü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi beklenen Mourinho'nun 'Sportmenliğe aykırı hareket' ya da 'saldırı' maddeleri gereğince 1-3 maç arası ya da 5-10 maç arası ceza alabileceği belirtildi.

03.04.2025 07:42
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesi nedeniyle kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu.

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Portekizli çalıştırıcı fiziksel müdahalenin ardından maç sonu kırmızı kart gördü. PFDK'ya sevk edilmesi beklenen Portekizli teknik adamın kaç maç ceza alacağı merak konusu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerginlik yaşadı.

Portekizli çalıştırıcı, meslektaşının yanına gitti ve burnunu sıktı. Mourinho'nun fiziksel müdahalesinin ardından Okan Buruk yerde kaldı. Yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü.

MOURINHO KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonu kırmızı kart gördü. Portekizli çalıştırıcı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Mourinho'nun ceza alması bekleniyor.

Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak. Portekizli teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.

Okan Buruk\'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı

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Son Dakika Spor Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ömer duman:
    çirkefbahce 27 3 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Sezon sonuna kadar ceza verseler yeridir zaten saha kenarında olmuş olmamış hiç fark etmiyor bunu bir fenerbahçeli olarak söylüyorum. GS yi tebrik ederim sakin kalarak oynayarak hak ederek kazandı. Şampiyonluk şansın zaten mucizelere bağlı en azından bir gs galibiyeti armağan edin stada gelen her şeye rağmen destek olan taraftara. Geçmişte en rahat çıkıp oynayıp Kazandığımız maçlardı gs maçları artık roller değişti. 17 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Böyle bir jareketi niye yapmış?Bu futbol üç ihtimalin olabileceği bir sonuç,sonuçta... 13 1 Yanıtla
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