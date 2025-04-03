Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'yu akıl hastanesinde tasvir ettiği bir video paylaştı. Sarı-kırmızılıların "Galatasaray delirtir" notunu düştüğü paylaşım, etkileşim yağmuruna tutuldu.

03.04.2025 00:42
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray, karşılaşmanın ardından Okan Burak'a fiziki müdahalede bulunan Jose Mourinho ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"GALATASARAY DELİRTİR"

Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından Mourinho'yu hedef aldı ve söz konusunu videolu paylaşımına "Galatasaray delirtir" notunu düştü. Portekizli teknik adamın akıl hastanesinde tasvir edildiği söz konusu videoda Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın da yer alması dikkat çekti. Olay yaratan paylaşım, sarı-kırmızılılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray'dan olay yaratacak Mourinho paylaşımı
Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray'dan olay yaratacak Mourinho paylaşımı

OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKTI

Maçın ardından Okan Buruk'un yanına giden Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıktı. Yere düşen Okan Buruk, bir süre sonra ayağa kalktı ve kendi futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Buruk'a yardım etmeye çalıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlendi ve güçlükle sakinleştirildi.

Okan Buruk\'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho\'yu akıl hastanesine yatırdı

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Son Dakika Spor Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan Sevilir:
    şu yaptığı saçmalığı Avrupa'da bir kere bile yapmayıp burada yapması ne kadar absürt. umarım ülkemde futbool daha iyi insanların boy gösterdiği bir alan olur. derval'i, sunnes' ı Mustafa Denizli nın günlerini özlüyoruz. yazık Avrupa da kendine takım bulamamış birinin kendinden her gün söz etttirmesi heleki bu futbol olmayınca. 5 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Mourinho Real Madrid teknik direktörü iken Galatasaraya yenildiğinde Galatasaray Türkiyenin en büyük takımı demişti. Şimdi yenilince Galatasarayı övmemek için basın toplantısından kaçıyor. Sansasyonel davranışlarda bulunuyor. Kişisel buhran belirtisi. Kariyer düşüşü ve başarısızlığının egosuyla çatışmasıdır bu. 5 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Burnunu sıkmış sadece ya neyini tutup sıkacaktı 0 5 Yanıtla
  • 123123As:
    Fenevbağcelileğ bir kasa soda alın bu gece evinize. Cünkü ne diyorduk ? Fenevvvvvvv aglamaaaaa! 2 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    bir burun sıkmakla...düşüp komaya gırıp can cekısıp sonucta ölünüyorsa..kım hasta dıye yorumu bır daha dusunup belırtmelerınde fayda var 0 1 Yanıtla
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