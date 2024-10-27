Okan Buruk’un Derbi Serisi - Son Dakika
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Okan Buruk’un Derbi Serisi

Okan Buruk, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide 6. kez sahaya çıkacak.

27.10.2024 11:48
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın yapılacak Galatasaray- Beşiktaş maçında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, siyah-beyazlı ekibe karşı 6. kez derbide sahada olacak.

RAMS Park'ta oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

Galatasaray'ın başında siyah-beyazlılara karşı biri Süper Kupa olmak üzere 5 müsabakaya çıkan Buruk, karşılaşmaların 3'ünü kazanırken 2'sini kaybetti. Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırırken 10 golü kalesinde gördü.

Derbi zaferleri, Okan Buruk'a 2 lig şampiyonluğu kazandırdı

Süper Lig'de şampiyon olduğu son 2 sezonda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetler, Okan Buruk'a büyük avantaj sağladı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başındayken ligde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 9 gol kaydetti ve 2 kez topu ağlarında gördü.

Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonda Beşiktaş'a karşı da Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, bunların 3'ünü kazandı ve 1'ini kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken 5 gol yedi.

Sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk yönetiminde bu sezon başında Süper Kupa'da Beşiktaş'a mağlup oldu.

Diğer takımların başında Okan Buruk

Okan Buruk, Galatasaray haricinde Beşiktaş'a 12 kez rakip oldu.

Geçmişte Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk, Beşiktaş'la 12 kez karşılaştı.

Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 8 kez mağlup olurken 3 kez de berabere kaldı. Okan Buruk, Galatasaray haricindeki tek Beşiktaş galibiyetini Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun 22. haftasında Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yaparken takımının sahasında 1-0 kazandığı maçla aldı.

Kaynak: AA

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