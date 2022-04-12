Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta düzenlenecek

12.04.2022 11:33
Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta düzenlenecek

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta gerçekleştirilecek.

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve ana sponsor Türkiye İş Bankasının katkılarıyla yapılacak.

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, 25-29 Nisan tarihlerinde Sivas Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Atıcılıkta Erzincanlı sporcular 2 birincilik, 2 üçüncülük elde etti Atıcılıkta Erzincanlı sporcular 2 birincilik, 2 üçüncülük elde etti Söke'de Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi Söke'de Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Türkiye Satranç Federasyonu, gençlik, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
11:28 Evlilik programlarıyla tanındı, dine yöneldi, şimdi sarıkla dolaşıyor! Meriç Erkan: Sarık ve şalvar giyinmek daha büyük sevap!
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:39:18. #1.11#
SON DAKİKA: Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, Sivas'ta düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement