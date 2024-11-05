Okulda Canlı Langırt Dönemi - Son Dakika
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Spor

Okulda Canlı Langırt Dönemi

Adana'da öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle canlı langırt pisti kurdu, keyifli görüntüler oluştu.

05.11.2024 20:07
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- Okul bahçesinde canlı langırt, renkli görüntüler oluşturdu

ADANA - İnternette Afrika'da eğlenen çocukların videosundan esinlenerek okul bahçesine geri dönüşüm malzemelerinden canlı langırt kuran Adanalı öğrenciler ilginç görüntüler oluşturdu.

Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğretmenleri ile öğrencileri, okulda sosyal ve spor etkinliklerine daha yoğun katılım sağlanması için ilçede ilke imza attı. Öğretmenler sosyal medyada Afrikalı çocuklardan esinlenerek yaptıkları çalışma ile okuldaki atık malzemelerden canlı langırt pisti kurdu.

9 kişilik takımdan oluşan ve öğrencilerin direklerden ellerini bırakmadan topu kovaladıkları canlı langırtta öğrencilerin neşeli ve heyecanlı anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Okul Müdürü Seyban Karaköse, "Atık malzemelerden bu sahayı hazırladık. Oyun sayesinde çocuklar spor yapıyor. Türkiye'de ilk olan bir çalışma yaptık. Keyifli bir oyun oldu, obezite ile mücadele adına farklılık olsun istedik. Öğrencilerimiz 10'ar dakikalık 9'ar kişilik gruplarla bu keyifli oyunu oynaya biliyorlar" dedi.

Öğrencilerden Ahmet Kerem Özkan ise, "Oyunu çok eğlenceli bulduk. Çok eğlenceli. Burada centilmenliğin ve oyunun güzel olduğu bir ortam" diye konuştu.

Öğrencilerden Mürsel Nil de çok eğlendiklerini ifade ederek, çocuklar için çok eğlenceli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Halit Dağlı, Karaköse, Eğitim, Çevre, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okulda Canlı Langırt Dönemi - Son Dakika

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