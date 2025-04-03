Olay adamdan maç sonu tek cümlelik açıklama - Son Dakika
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Spor

Olay adamdan maç sonu tek cümlelik açıklama

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maç gergin geçerken, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, süre almamasına rağmen yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Yandaş, ''Adımız çıkmış dokuza'' dedi ve takımıyla birlikte otobüse bindi.

03.04.2025 09:27
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Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Büyük çekişmeye sahne olan derbide, tansiyon zaman zaman yükseldi.

"ADIMIZ ÇIKMIŞ DOKUZA"

Maçta süre almayan ancak yedek kulübesindeyken yaşanan gerginlikler nedeniyle kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrası basın mensuplarına tek cümlelik bir açıklama yaptı. Yandaş, takım otobüsüne binerken, "Adımız çıkmış dokuza" ifadesini kullanarak yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli ekipten başka bir oyuncu ya da yönetici açıklama yapmazken, bu sözler Yandaş'ın haksız eleştirildiklerine yönelik bir serzenişi olarak yorumlandı.

Gergin geçen maç sonrası iki takım arasındaki rekabetin daha da kızıştığı görülürken, derbinin yankıları futbol kamuoyunda uzun süre tartışılacağa benziyor.

Olay adamdan maç sonu tek cümlelik açıklama

Mert Hakan Yandaş, Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay adamdan maç sonu tek cümlelik açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    manyaklik yaparsan 15 0 Yanıtla
  • 204101:
    Bu çocuk Fenerbahçe ye yakışmıyor . Derhal lisansı iptal edilmeli . 5 0 Yanıtla
  • 6490203:
    havhavhavda havhav hav 4 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    güle güle 3 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Adam haklı, bende ilk etapta yapmıştır dedim ama Barış Alper i tutmuş sadece ve kalabalığın içinde olduğu için yargısız infaz olmuş. Normalde olayların en başında olur ama bu sefer elleri cebinde geziyordu. Videoları izleyin hak vereceksiniz. 0 2 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    senin adın başka türlü çıkmış haberin yokmu. Google bile yazınca direk sen çıkıyorsun 0 0 Yanıtla
  • Akın Yılmaz:
    sadece 9'a mı çıktı bi düşün istersen 0 0 Yanıtla
  • 6490203:
    6saray koyar mert Hakan havlar oh ye 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Olay adamdan maç sonu tek cümlelik açıklama - Son Dakika
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