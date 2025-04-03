Olay adamdan maç sonu tek cümlelik açıklama

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Büyük çekişmeye sahne olan derbide, tansiyon zaman zaman yükseldi.

"ADIMIZ ÇIKMIŞ DOKUZA"

Maçta süre almayan ancak yedek kulübesindeyken yaşanan gerginlikler nedeniyle kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrası basın mensuplarına tek cümlelik bir açıklama yaptı. Yandaş, takım otobüsüne binerken, "Adımız çıkmış dokuza" ifadesini kullanarak yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli ekipten başka bir oyuncu ya da yönetici açıklama yapmazken, bu sözler Yandaş'ın haksız eleştirildiklerine yönelik bir serzenişi olarak yorumlandı.

Gergin geçen maç sonrası iki takım arasındaki rekabetin daha da kızıştığı görülürken, derbinin yankıları futbol kamuoyunda uzun süre tartışılacağa benziyor.