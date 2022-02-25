Olimpiyat şampiyonu paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk'ten ailelere çağrı Açıklaması - Son Dakika
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Olimpiyat şampiyonu paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk'ten ailelere çağrı Açıklaması

25.02.2022 11:56
Olimpiyat şampiyonu paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk'ten ailelere çağrı Açıklaması

Paralimpik Oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, ailelere engelli çocuklarını sporla tanıştırmaları tavsiyesinde bulundu.

Paralimpik Oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, ailelere engelli çocuklarını sporla tanıştırmaları tavsiyesinde bulundu.

2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, bir programa katılmak amacıyla geldiği Kastamonu'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde sporla buluşturulması gereken gençler bulunduğunu söyledi.

Çeşitli projeler sayesinde engelli gençlerin sporla buluşturulabileceğini belirten Öztürk, her engellinin spora dahil olması gerektiğini vurguladı.

"Sporu engellilere ulaştırmaya çalışacağız"

Sporu engelliler için olmazsa olmaz gördüğünü dile getiren ay-yıldızlı sporcu, "Profesyonel olarak 16 yıldır sporun içindeyim. Hayatımda elde ettiğim her şeyi spor sayesinde kazandım. Masa tenisinde elde ettiğim başarılar sonucu inanılmaz güzel bir hayatım oldu. Projelerle sporu engellilere ulaştırmaya çalışacağız. Aramızdan yeni dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları neden çıkmasın." ifadelerini kullandı.

Anne babaların bu konuda hassas davranması gerektiğine işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"En büyük sorumluluk anne babalara düşüyor. Engelli çocuklarınızı sokağa çıkarın, spor salonlarına getirin. Getirin ki biz de onlarla spor yapalım, hayata çok farklı bir çerçeveden baksınlar. Spor, ben ve benim gibi birçok arkadaşımın hayatını değiştirdi. Anne babaların yapmaları gereken tek şey, çocuklarını spor salonuna getirmeleri. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Anne babalar şunu unutmasın, sizler bugün var, yarın yoksunuz. O engelli çocuğunuz hayata bir şekilde tutunmak zorunda. Bu da sporla olacaktır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk'ten ailelere çağrı Açıklaması - Son Dakika


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