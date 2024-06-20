Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray\'a

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda tutulmasını istediği Michy Batshuayi için Galatasaray devreye girdi.

BATSHUAYI ADIM ADIM GALATASARAY'A

Galatasaray, Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 3 milyon Euro maaş ve toplam 3 milyon Euro da imza parası teklif etti. Fenerbahçe ise hem sözleşme süresi hem de yıllık ücrette Galatasaray ile aynı rakamı sundu ancak önerilen imza parası 1 milyon Euro'da kaldı.

ÖN PROTOKOL İMZALADI

Galatasaray cephesinin teklifini daha iyi bulan Batshuayi sarı-kırmızılılar ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu çarşamba günü Fransa'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ön protokolu imzaladı.