Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a - Son Dakika
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Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin transferi için sarı lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parası teklif etti. Fenerbahçe'nin teklifini geçen Galatasaray, Batshuayi ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu dün Fransa'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ön protokolu imzaladı.

20.06.2024 14:44  Güncelleme: 15:03
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda tutulmasını istediği Michy Batshuayi için Galatasaray devreye girdi.

BATSHUAYI ADIM ADIM GALATASARAY'A

Galatasaray, Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 3 milyon Euro maaş ve toplam 3 milyon Euro da imza parası teklif etti. Fenerbahçe ise hem sözleşme süresi hem de yıllık ücrette Galatasaray ile aynı rakamı sundu ancak önerilen imza parası 1 milyon Euro'da kaldı.

ÖN PROTOKOL İMZALADI

Galatasaray cephesinin teklifini daha iyi bulan Batshuayi sarı-kırmızılılar ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu çarşamba günü Fransa'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ön protokolu imzaladı.

Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray\'a

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Son Dakika Spor Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Erol MARASLI: Aidiyet duygusu olmayan parayı birinci planda tutan bu oyuncu ebedi düşmanımıza hayırsız olsun. 7 33 Yanıtla
  • eymen yenen: paranın vücut bulmuş hali 15 9 Yanıtla
  • Aa: gs li olarak fener ekmegi bulaşan hic kimse bizim tesislere giremez girmemeli.Hastalik yapar düzen bozar. 5 12 Yanıtla
  • Çağdaş Sümer: ordanda TS a inşallah ?? 14 2 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Bu işler böyle icardi varken zor oynar alternatif olarak fena degil . 11 1 Yanıtla
  • Çağdaş Sümer: ordan TS ye?? 9 2 Yanıtla
  • Emin Erol: yedek kalacak yine hic gerek yoktu yanlis yapti yine 2 9 Yanıtla
  • Cihan Işık: hadi inşallah ?? 6 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Türkiyenin en büyüğü olan Galatasaraya gelmek için daha küçük takımları yani beşiktaş ve fenerbahçeyi basamak olarak kullandı. Artık kupalara dokunmayı hak ettin Batsuhayi 5 0 Yanıtla
  • Seçkin Aktürk: eleştirileri qnlamiyorum. iki kulübun verdigi fiyatta 2 milyon euro fark var. hanginiz 70 milyon tl den vazgecer? 2 0 Yanıtla
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