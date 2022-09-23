Ordu haber | Altınordu'da gözler Hasan Hüseyin'de - Son Dakika
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Ordu haber | Altınordu'da gözler Hasan Hüseyin'de

23.09.2022 11:43
Ordu haber | Altınordu'da gözler Hasan Hüseyin'de

Gelen Ordu haberine göre Spor Toto 1'inci Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını kazanarak ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu'da gözler son transfer Hasan Hüseyin Acar'a çevrildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını kazanarak ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu'da gözler son transfer Hasan Hüseyin Acar'a çevrildi. Takıma geç katılması nedeniyle ilk 3 maçı kaçıran 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, iç sahada 1-1 sona eren Pendikspor randevusunda 89'uncu dakikada oyuna girerken, son olarak yedek soyunduğu Göztepe derbisinde süre alamadı.

Sezon öncesi kamp görmeyen Hasan Hüseyin'in fiziksel eksiğini giderek kapattığı ve teknik heyetin tecrübeli futbolcunun performansından memnun olduğu ifade edildi. İdmanlardaki istekli oyunuyla dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusuna teknik direktör Ufuk Kahraman'ın önümüzdeki haftalarda daha fazla süre vermeyi planladığı bildirildi. Öte yandan İzmir ekibi yarın Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda saat 15.00'te Manisa FK ile hazırlık maçı yapacak.


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Kaynak: DHA

Hasan Hüseyin Acar, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haber | Altınordu'da gözler Hasan Hüseyin'de - Son Dakika

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