Sezon öncesi kamp görmeyen Hasan Hüseyin'in fiziksel eksiğini giderek kapattığı ve teknik heyetin tecrübeli futbolcunun performansından memnun olduğu ifade edildi. İdmanlardaki istekli oyunuyla dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusuna teknik direktör Ufuk Kahraman'ın önümüzdeki haftalarda daha fazla süre vermeyi planladığı bildirildi. Öte yandan İzmir ekibi yarın Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda saat 15.00'te Manisa FK ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: DHA

Hasan Hüseyin Acar, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ordu haber | Altınordu'da gözler Hasan Hüseyin'de - Son Dakika

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