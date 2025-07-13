Orkun Kökçü Beşiktaş'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Orkun Kökçü Beşiktaş'ta

13.07.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Orkun Kökçü ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ın Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica'dan transfer ettiği milli oyuncu Orkun Kökçü, çocukluk aşkı siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Beşiktaş, 24 yaşındaki orta sahayı, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek olan Orkun'un, kontratındaki şartların gerçekleşmesi durumunda "Kara kartal" ile 4 yıllık sözleşmesi devreye girecek.

Beşiktaş'ı çocuk yaşlarda tribünlerde desteklediğini her fırsatta dile getiren ay-yıldızlı futbolcu, Portekiz ekibinden Avrupa'nın önemli liglerine sıçrama yapacağı noktaya yaklaşmış olmasına rağmen "Kara kartal"ı tercih etti.

Orkun'un bu tercihi, oyuncunun siyah-beyazlı kulübe aidiyet duygusunun yüksekliğini de ortaya koydu.

İyi performansının ardından Türkiye'ye gelen Orkun Kökçü, artık gönül verdiği siyah-beyazlı takımı başarıya ulaştırmak için sahada mücadelede edecek.

Martin Koeman keşfetti

Orkun Kökçü'yü Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Ronald Koeman'ın babası Martin Koeman keşfetti.

Türk futbolcu, Groningen altyapısındaki ağabeyi Ozan Can Kökçü'nün 10 yaşında forma giydiği dönemde, kendi başına top oynadığı bir günde beğenilerek takımın scout ekibinde yer alan Martin Koeman tarafından antrenmanlara davet edildi.

Bu teklifi kabul eden ve kariyer basamaklarına ilk adımını atan Orkun'un futbola başlangıç hikayesi de böylelikle başlamış oldu.

Altyapı eğitimini Hollanda'da aldı

Orkun Kökçü, altyapı eğitimini doğup büyüdüğü Hollanda'da aldı.

Futbola Olympia Haarlem altyapısında başlayan milli futbolcu, önce HFC EDO Haarlem ve daha sonra Groningen'e küçük yaşlarda transfer oldu.

Genç orta saha, asıl çıkışını yapacağı ve şampiyonluklar yaşayacağı Hollanda temsilcisi Feyenoord'a ise 13 yaşında imza attı.

Hollanda Milli Takımı için seçmelere katılan Orkun, Feyenoord'un kendisini beğenmesi üzerine kariyerinin önemli adımlarından birine daha karar verdi ve Rotterdam temsilcisine katıldı.

Hollanda'da şampiyon oldu

Ay-yıldızlı futbolcu, Feyenoord formasıyla ilk maçına 9 Aralık 2018'de Emmen deplasmanında çıktı.

Orkun, ligin 15. haftasındaki müsabakada 1 kez ağları havalandırırken, 1 de gol pası kaydetti ve 4-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

Rotterdam ekibiyle toplamda 175 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 32 kez gol sevinci yaşadı.

Feyenoord ile birer defa Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ve Hollanda Süper Kupası zaferi yaşayan Orkun, bir sezon sonra 2023-2024'te kariyerinde yeni bir sayfa açarak Benfica'ya transfer oldu.

Benfica, büyük yatırım yaptı

Orkun Kökçü, Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Benfica'ya 2023-2024 sezonu başında yaklaşık 30 milyon avroya transfer oldu.

Kayıtlara göre kulüp tarihinin en pahalı üçüncü transferi olan Orkun, gösterdiği performansla bunun karşılığını vermeyi başardı.

Milli futbolcu, ay-yıldızlı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Benfica taraftarlarının en güvendiği isimlerden biri olurken kalitesini Avrupa futbolunda kanıtladı.

Bruno Lage ile yaşanan tartışma

Orkun Kökçü, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile tartışma yaşadı.

Auckland City maçında oyundan alındığı sırada Lage ile kısa süreli bir tartışma yaşayan Orkun, daha sonra yedek kulübesinde maçı takip etmişti.

Yaşanan tartışmanın ardından açıklamalarda bulunan Orkun, "Kazanmayı seven bir insanım. Maçta o anda takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüm. Kararı veren teknik direktördür ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Benfica serüveni

Benfica'da iki sezon forma giyen Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde de kalitesini gösterdi.

Orkun, toplam 98 maça çıktığı Benfica'da 19 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Milli futbolcu, Benfica'da birer defa Portekiz Lig Kupası ve Portekiz Süper Kupası zaferini yaşadı.

Milli takım kariyeri

Orkun Kökçü, alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını giydi.

Gelen davet üzerine önce Ümit Milli Takım'da görev alan Orkun, A Milli Takım formasıyla ilk maçına 6 Eylül 2020'de Sırbistan karşısında çıktı.

O dönem teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasında ay-yıldızlı formayla buluşan 24 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 41 kez milli formayı giydi.

Ay-yıldızlı forma altında 3 kez gol sevinci yaşayan Orkun, Türk Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncuları arasına adını yazdırmayı başardı.

Kaynak: AA

Orkun Kökçü, Milli Takım, Çocukluk, Beşiktaş, Sözleşme, Benfica, Magazin, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü Beşiktaş'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar... Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
6 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık idam edildi 6 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık idam edildi
Vicdansız anne doğurduğu bebeğini çöpe attı Mahalleli isyan etti Vicdansız anne doğurduğu bebeğini çöpe attı! Mahalleli isyan etti
Erdoğan: Selçuklu orduları Bağdat’a, Şam’a ulaşırken Kürt ve Arap kardeşleriyle kaynaştılar Erdoğan: Selçuklu orduları Bağdat'a, Şam'a ulaşırken Kürt ve Arap kardeşleriyle kaynaştılar

18:47
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
18:10
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
17:40
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi
200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
13:07
Napoli’nin Galatasaray’ın tekliflerini reddetme sebebi ortaya çıktı
Napoli'nin Galatasaray'ın tekliflerini reddetme sebebi ortaya çıktı
12:36
Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen
Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen
12:28
Baskılara dayanamadı Fenerbahçe yönetiminde istifa
Baskılara dayanamadı! Fenerbahçe yönetiminde istifa
12:22
Süper Lig’e bir maskeli golcü daha
Süper Lig'e bir maskeli golcü daha
12:20
Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çeşme’de dudak dudağa
Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çeşme'de dudak dudağa!
12:17
MEB’den ’’LGS’de usulsüzlük’’ iddialarına yanıt
MEB'den ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına yanıt
12:13
Fenerbahçe, Archie Brown ile anlaşmaya vardı İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Archie Brown ile anlaşmaya vardı! İstanbul'a geliyor
12:08
AK Parti’nin yeni şarkısı ilk kez çalındı: Dünya bizi bekler
AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez çalındı: Dünya bizi bekler
11:52
270 kişinin can verdiği uçak kazasının nedeni pilotların ses kayıtlarında: Neden kapattın
270 kişinin can verdiği uçak kazasının nedeni pilotların ses kayıtlarında: Neden kapattın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 20:00:32. #7.11#
SON DAKİKA: Orkun Kökçü Beşiktaş'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.