Orlando Magic, Lakers'ı Yenerek Seriyi Durdurdu - Son Dakika
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Orlando Magic, Lakers'ı Yenerek Seriyi Durdurdu

Orlando Magic, Franz Wagner'in son saniye üçlüğüyle Lakers'ı 119-118 mağlup etti.

22.11.2024 10:47
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-118 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Franz Wagner'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı üçlükle öne geçen Magic, Lakers'ı tek sayı farkla yendi.

Takımına maçı kazandıran üçlüğü atan Wagner; 37 sayı, 6 ribaunt, 11 asist ile Magic'i galibiyete taşıdı.

Lakers'ta Anthony Davis, 39 sayı, LeBron James ise 31 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Miller ve Ball ikilisinin 73 sayısı, Hornets'a galibiyet getirdi

Charlotte Hornets, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmaların ardından 123-121 mağlup etti.

LaMelo Ball-Brandon Miller ikilisinin, Pistons karşısında bulduğu 73 sayı Hornets'a galibiyeti getirdi.

Hornets'ta Miller, 38 sayı, Ball ise 35 sayı kaydederken Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, Tobias Harris ise 26 sayı attı.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 123-121 (uzatmalarda)

Toronto Raptors- Minnesota Timberwolves: 110-105

San Antonio Spurs- Utah Jazz: 126-118

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119

Kaynak: AA

Los Angeles Lakers, Orlando Magic, Basketbol, Dünya, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Orlando Magic, Lakers'ı Yenerek Seriyi Durdurdu - Son Dakika

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