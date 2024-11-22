Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-118 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Franz Wagner'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı üçlükle öne geçen Magic, Lakers'ı tek sayı farkla yendi.
Takımına maçı kazandıran üçlüğü atan Wagner; 37 sayı, 6 ribaunt, 11 asist ile Magic'i galibiyete taşıdı.
Lakers'ta Anthony Davis, 39 sayı, LeBron James ise 31 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
Miller ve Ball ikilisinin 73 sayısı, Hornets'a galibiyet getirdi
Charlotte Hornets, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmaların ardından 123-121 mağlup etti.
LaMelo Ball-Brandon Miller ikilisinin, Pistons karşısında bulduğu 73 sayı Hornets'a galibiyeti getirdi.
Hornets'ta Miller, 38 sayı, Ball ise 35 sayı kaydederken Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, Tobias Harris ise 26 sayı attı.
Sonuçlar:
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 123-121 (uzatmalarda)
Toronto Raptors- Minnesota Timberwolves: 110-105
San Antonio Spurs- Utah Jazz: 126-118
Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119
Son Dakika › Spor › Orlando Magic, Lakers'ı Yenerek Seriyi Durdurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?