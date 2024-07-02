Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Yaz Spor Okulları Açıldı

Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Yaz Spor Okulları Açıldı

Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı. Törene katılan öğrenci velileri büyük ilgi gösterdi. Müdür Murat Sözgen, yapılan çalışmalar sonucunda 12 branşta Türkiye Şampiyonası'na katıldıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda derece yaparak Milli Takım'a davet edilen sporcular ve hocaları tebrik edildi. Açılışta ayrıca bir halk oyunu gösterisi sunuldu ve çekilişle 10 kişiye ücretsiz havuz üyeliği hediye edildi.

02.07.2024 14:01
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Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yapılan Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Ahmet Ateş Spor Spor Salonunda yapılan törene yaz spor okullarına katılan öğrencilerin velileri de büyük ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Ortaca Gençlik ve Spor Müdürü Murat Sözgen törende yaptığı konuşmada, 12 branşta yapılan çalışmalar neticesinde 2017 yılında ilçe müdürlüğümüz kulüpleştirilmiş şu an 12 branşta Türkiye Şampiyonası'na kadar resmi müsabakalar katılmaktadır" dedi.

Sözgen, "11 yaşta Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma davet edilen Onur Mehmet Altan ve 9 yaşta Elif Akçil'i buraya davet ediyorum. Türkiye Badminton Şampiyonasının Çorum'da yaptığı son şampiyonada Türkiye derecesi yaparak Milli Takımımız temsil etme hakkı kazanan bu iki yavrumuzu ve hocamıza canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Dalyan Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Halk Oyunu Ekibi bir gösteri sundu.

Gösterinin ardından açılışa katılan sporcu aileleri arasında yapılan çekiliş ile, 10 kişiye 1 ay ücretsiz havuz üyeliği hediye edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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