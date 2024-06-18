Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol! - Son Dakika
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Spor

Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!

Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler\'den tarihe geçen gol!

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı. 65. dakikada attığı şahane golle ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. Arda, bu golle Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu. İşte o olağanüstü gol...

18.06.2024 20:32
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.

BİR GÜZEL GOL DE ARDA'DAN

Ay-yıldızlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, 65. dakikada ceza sahası dışından harika bir şut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

TARİHE GEÇTİ

Bu golle millileri 2-1 öne geçiren Arda Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.

İşte o gol;

Bu çocuk olağanüstü! Arda'dan tarihe geçen gol!
GÖRÜNTÜ: TRT
Bu çocuk olağanüstü! Arda'dan tarihe geçen gol!
GÖRÜNTÜ: TRT
Bu çocuk olağanüstü! Arda'dan tarihe geçen gol!
GÖRÜNTÜ: TRT

Arda Güler, Gürcistan, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali null: ALLAH SAYILARINI ARTTIRSIN BÖYLE AHLAKLI VE YETENEKLİ FUTBOLCULARIMIZIN İNŞ 29 0 Yanıtla
  • ferhat eser: maçın kahramanları mert günok arda güler kerem aktürkoğlu TEBRİKLER TÜRKİYE 5 5 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: İyi değildik Gürcistan çok diri takım o golleri atabilseydiler çok farklı olacaktı.genede yenmek güzel bir duygu inşallah bundan sonra iyi oluruz başarılar milli takım… 9 0 Yanıtla
  • ibrahim kocapinar: Bu golle tarihe geçtin be çocuk hakettin…! 9 0 Yanıtla
  • Selam Merhaba: Ardammm 6 0 Yanıtla
  • Mutlu Çeribaş: Harika 3 0 Yanıtla

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