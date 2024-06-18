A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.
Ay-yıldızlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, 65. dakikada ceza sahası dışından harika bir şut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.
Bu golle millileri 2-1 öne geçiren Arda Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.
Son Dakika › Spor › Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol! - Son Dakika
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