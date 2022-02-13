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OSB Teknik Koleji deplasmanda kaybetti - Son Dakika

OSB Teknik Koleji deplasmanda kaybetti

13.02.2022 09:16
OSB Teknik Koleji deplasmanda kaybetti

CeraStyle OSB Teknik Koleji deplasmanda oynadığı maçta Çukurova Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

CeraStyle OSB Teknik Koleji deplasmanda oynadığı maçta Çukurova Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 17. haftasında Adana'da oynadığı maçta Çukurova Belediyespor'a 3-0 kaybetti ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Adana Menderes Spor Salonu

Hakemler: Doğan Sevinçelli xx, İlker Güngör xx

Çukurova Belediyespor: Sude Pehlivan xxx, Ezgi Arslan xxx, Aslı Ertek xxx, Deniz Berra Kakascı xxx, Mlinar Lucıja xxx, Maria Ivankina xxx, Dilara Bilge xxx, Elif Nur Başaran xxx, Gizem Tuğrul xxx, Buse Soral xxx, Nursevil Gökbudak xxx, Derya Çayırgan xxxx, Deniz Çapkınoğlu xxx

CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren x, Beyza Dursun x, Açelya Ozman x, Ezgi Sultan Sert x, Mervenur Oktay x, Leyva Tagle Leslie x, Unzilenur Cansız x, Ceren Çınar x, Melis Ece Yurtsever x, Pelin Özkılıçcı x, Zehra Coşkunsu x, Buse Kaygısız x

Setler:

1.Set: 27-25

2.Set: 25-14

3.Set: 30-28 - KAYSERİ

OSB Teknik Koleji deplasmanda kaybetti

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Çukurova, Kayseri, Adana, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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