OSB Teknik Koleji sezonu 4. sırada tamamladı - Son Dakika
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OSB Teknik Koleji sezonu 4. sırada tamamladı

15.03.2022 12:23
OSB Teknik Koleji sezonu 4. sırada tamamladı

CeraStlye OSB Teknik Koleji normal sezonu 4. sırada tamamladı.

CeraStlye OSB Teknik Koleji normal sezonu 4. sırada tamamladı.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji, 2021-2022 sezonu deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyetle kapattı. Aldığı galibiyetle adını Play-Off'lara yazdıran CeraStyle OSB Teknik Koleji hedefini Sultanlar Ligi olarak belirledi. Oynadığı 22 maçta 14 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan turuncu siyahlılar topladığı 36 puanla normal sezonu 4. sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazandı. OSB Teknik Koleji'nin bu sezon oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta Büyükçekmece Voleybol Akademi -CeraStlye OSB Teknik Koleji: 2-3

2.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji- TED Ankara Kolejliler: 0-3

3.Hafta Mert ve Kaan Sigorta- CeraStlye OSB Teknik Koleji: 1-3

4.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Numene Gençlikspor: 3-0

5.Hafta İlbank - CeraStlye OSB Teknik Koleji: 3-0

6.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Çukuova Belediyespor: 0-3

7.Hafta Adam Voleybol - CeraStlye OSB Teknik Koleji: 3-0

8.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Vakıfbank: 3-1

9.Hafta Merinos - CeraStlye OSB Teknik Koleji: 2-3

10.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji- Mersin Büyükşehir Belediyesi: 3-1

11.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Bahçelievler Belediyespor: 3-1

12.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Büyükçekmece Voleybol Akademi: 3-1

13.Hafta TED Ankara Kolejliler -CeraStlye OSB Teknik Koleji: 1-3

14.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji -Mert ve Kaan Sigorta: 3-0

15.Hafta Numene Gençlikspor: CeraStlye OSB Teknik Koleji: 2-3

16.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-İlbank: 1-3

17.Hafta Çukurova Belediyespor- CeraStlye OSB Teknik Koleji: 3-0

18.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Adam Voleybol: 0-3

19.Hafta Vakıfbank - CeraStlye OSB Teknik Koleji: 0-3

20.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Merinos: 3-0

21.Hafta Mersin Büyükşehir Belediye- CeraStlye OSB Teknik Koleji: 3-0

22.Hafta Bahçelievler Belediyespor-CeraStlye OSB Teknik Koleji: 1-3 - KAYSERİ

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Bahçelievler, Play Off, Sigorta, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor OSB Teknik Koleji sezonu 4. sırada tamamladı - Son Dakika


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