Osimhen Galatasaray'da! - Son Dakika
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Osimhen Galatasaray'da!

Osimhen Galatasaray\'da!
31.07.2025 22:36
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Victor Osimhen, Galatasaray'a katıldı ve büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezonda da hem benim hem takım arkadaşlarımın kalitesiyle çok daha büyük aidiyet hissiyle çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Türk futbolunun en yüksek bonservisli transferi Victor Osimhen, kendisini dört yıllığına Galatasaray'a bağlayan imzayı attı. İmza töreni sonrasında Başkan Dursun Aydın Özbek, transfer görüşmelerini yürüten Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve Victor Osimhen, Galatasaray YouTube Kanalı'na açıklamalarda bulundu.

"Çok gurur duyuyorum"

Victor Osimhen Galatasaray'da tekrar bulunmanın gurur verici olduğunu ifade ederek, "Şu anda gerçekten çok büyük hisler hissediyorum. Galatasaray ailesinin tekrardan bir parçası olduğum için çok mutluyum. Öncelikle Başkanıma ve Başkan Vekilimize çok teşekkür etmek istiyorum. Şu an çok pozitif bir takıma sahibiz. Burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Benim kalitemi de biliyorsunuz geçen sezondan dolayı. Önümüzdeki sezonda da hem benim hem takım arkadaşlarımın kalitesiyle çok daha büyük aidiyet hissiyle çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Sadece ligde ve kupada değil ana hedeflerimizden bir tanesi olan Şampiyonlar Ligi'nde de her şeyimizi sahada vereceğiz" diye konuştu.

"Beklediğimin çok daha ötesinde bir karşılama oldu"

Taraftarı her zaman yanında hissettiğini dile getiren Nijeryalı yıldız, "Açıkçası gördüğüm kadarını beklemiyordum. Beklediğimin çok daha ötesinde bir karşılama oldu. Almanya'da da zaten Galatasaray taraftarı benim yanımdaydı. Buraya ilk geldiğim zaman da en önemli sebeplerden bir tanesiydi burada kendimi mutlu hissetmemin. Her ter damlasında taraftar için tüketmeye devam edeceğim ben. Önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Başkanıma, başkan vekilimize ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çok mücadele verdiler benim burada olmam için. Taraftarı da selamlıyorum buradan" dedi.

Özbek: "Elimizden gelen her şeyi yaptık"

Başkan Dursun Aydın Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Camianın muazzam bir beklentisi vardı. Çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye'nin birçok noktasını gezme fırsatımız oldu. Her gittiğim yerde, en ücra köşede bile insanlar gelip 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye soruyorlardı. Osimhen geçen sene kulübümüzde gösterdiği performansla bu ilgiyi hak etmişti. Dolayısıyla bu sevgiye karşılık da biz yönetim olarak kendisini Galatasaray'a kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık."

"Bu sevgiyi layık"

Osimhen'e muazzam bir sevgi selinin olduğunu vurgulayan Özbek, "Kendisi de buna layık bir oyuncu. Önümüzdeki sene ve bundan sonraki senelerde Galatasaray'da kaldığı sürece en iyisini yapacağından eminim. Kendisine hoş geldin diyorum. Galatasaray'da mutlu ve başarılı sezonlar diliyorum. Taraftarın kendisinden beklentisi büyük. O da bunun farkında. Yönetim olarak arkadaşlarımla beraber Galatasaray taraftarının beklentisine cevap verdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Bu seneki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir sezon yaşamak. Hem Victor'a hem bütün oyuncularımıza başarılı bir lig ve başarılı bir Şampiyonlar Ligi dönemi diliyorum. Victor Galatasaray'a kutlu olsun."

Kavukcu: "Başkanımla bir hayalimiz vardı"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu da, "Bir hayalimiz vardı başkanımla. Ocak ayında konuşmaya başlamıştık. İlk önce başkanımla konuştuktan sonra Victor'la konuştuk. Biz senin burada devamlı kalmanı istiyoruz demiştik. Kiralık olarak gitme ihtimali olsa da o dönemde o gün konuştuğumuzda o da bizimle kalacağını iletti. Gerçekten mi dedi. Biz o gün hayal kurduk. Ondan sonraki aşamalarda başkanım ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çok ciddi bir çalışma yaptık. Bu hikayeyi bir gün inşallah daha detaylı anlatırız. Victor gerçekten Galatasaray'da kalmak için çok şeyden vazgeçti. Dünyadaki futbolculardan bu rakamlardan vazgeçebilecek biri yok. Onun Galatasaray sevgisi bu kadar. Taraftarımız o kadar güzel bir sevgi ortamı oluşturmuşlar ki onu bırakıp gitmek istemedi" açıklamasında bulundu.

"O, buranın bir parçası"

Kavukcu çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok yorulduk, çok çalıştık. Çok hikayeleri olan bir transfer dönemiydi. Biz sadece transfer yapmadık. Biz global dünya markası olma yolunda çok büyük Galatasaray markasını çok farklı bir noktaya getirdik. Başkanımın dediği gibi taraftarımız hep istedi. Nereye gittiysek istedi. Bundan sonra taraftarımızdan da gerçekten Victor ile alakalı çok ciddi destek bekliyoruz. Victor bizi çok istedi. Biz de onu çok istedik. O çok şeyden vazgeçti biz de son kuruşuna kadar mücadele ederek, Galatasaray'ın hiçbir şeyini satmayarak, mevcut rakamları kullanmayarak, 1 sene içinde tüm bedeli ödeyerek geleceğe de çok bir şey bırakmadan bu transferi başardığımız için çok mutluyuz. İnşallah hayırlı bir sene daha geçiririz. Dört sene beraberiz, daha dört seneler daha olacağına inanıyorum. O çünkü buranın bir parçası. Mevcut oyuncularımızla beraber hep birlikte bir aileyiz. Çok daha başarılı olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osimhen Galatasaray'da! - Son Dakika

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