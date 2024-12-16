Ousseynou Ba'dan Özür Dileği - Son Dakika
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Ousseynou Ba'dan Özür Dileği

RAMS Başakşehir'in futbolcusu Ousseynou Ba, Fenerbahçe maçındaki kırmızı kart için özür diledi.

16.12.2024 00:16
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen RAMS Başakşehir'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ousseynou Ba, faul yaptığı sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko ile takım arkadaşlarından özür diledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ba, "Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum. Bu sebeple başta faule maruz kalan rakip oyuncu Edin Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir camiasından özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Edin Dzeko, Başakşehir, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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