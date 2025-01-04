Özbalta: Hedefimiz İlk 7'de Kalmak - Son Dakika
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Özbalta: Hedefimiz İlk 7'de Kalmak

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Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, maç sonrası yaptığı açıklamada, hedeflerinin ilk 7'de kalmak olduğunu belirtti.

04.01.2025 18:49
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- Serkan Özbalta: "İlk 7'deki o makas bandının içinden çıkmamak istiyoruz"

ŞANLIURFA - Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İlk 7'deki o makas bandının içinden çıkmamak istiyoruz, orada kalmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Şanlıurfaspor evinde Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta "Bazı haftalar gol kısırlığı yaşıyoruz. Özellikle son üç haftada girdiğimiz pozisyonlarda günümüzde değildik, bunu geliştirmemiz lazım. Ama öbür taraftan da oyuncuların mücadelesi ve istediklerimizi sahaya yansıtması açısından son derece memnunum. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarı Şanlıurfaspor da maça ortak olmak istedi. Maçın 90 dakikasına baktığınızda, girdiğiniz pozisyonları değerlendirdiğinizde 3 puanla bitirmemiz gereken bir karşılaşmaydı, o anlamda biraz üzücü oldu bizim için. İlk 7'deki o makas bandının içinden çıkmamak istiyoruz, orada kalmak istiyoruz. Sezon sonu bittiğinde o ilk 7'nin içinde tekrar geçen yıl yaşadığımız sevinci, mutluluğu Çorum halkına bizleri sevenlere tekrar armağan etmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Özbalta: Hedefimiz İlk 7'de Kalmak - Son Dakika

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