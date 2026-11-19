Tayland'ın Pattaya kentinde 13-19 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda özel milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk çift kadınlarda dünya şampiyonu olurken, Ebru Acer tek kadınlarda da altın madalya kazanarak organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift kadınlar WD22 kategorisinde mücadele eden Ebru Acer ve Sümeyra Türk, ilk maçta Hong Kong'dan Wong Pui Kei ve Wong Ting Ting ikilisine 3-2 mağlup oldu. İkinci maçta Rus rakiplerini 3-1, son maçta ise Tayvanlı rakiplerini 3-0 mağlup eden milli ikili, grubu lider tamamlayarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Ebru Acer'den tek kadınlarda tarihi başarı

Tek kadınlar klas 11 kategorisinde raket sallayan Ebru Acer ise çeyrek finalde Rus sporcu Elena Prokofeva'yı, yarı finalde de Hong Konglu Ng Mui Wui'yi 3-1 yendi. Bugün oynanan final müsabakasında Rus sporcu Maria Galkina'yı 3-1 mağlup eden Acer, tek kadınlarda kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.

Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı kafilesi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile birlikte yarın saat 12.35'te Türk Hava Yollarının (THY) TK59 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

Birol Aydın: "Özel sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum"

Elde edilen başarıların ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ün çift kadınlarda kazandığı dünya şampiyonluğu hepimize büyük bir sevinç yaşattı. İlk maçın ardından toparlanıp üst üste iki galibiyet alarak altın madalyaya ulaşmaları, birlikte ne kadar kararlı mücadele ettiklerini gösterdi. Ardından Ebru Acer'in tek kadınlarda da dünya şampiyonu olmasıyla bu sevinci bir kez daha yaşadık. Ülkemizi başarıyla temsil eden özel sporcularımız Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ü yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızı şampiyonaya hazırlayan ve bu başarılarda emeği geçen antrenörlerimizi de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca, özel sporculara verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'a federasyon ve sporcular adına teşekkür etti.