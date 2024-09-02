Özlem Melek Korkmaz Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Özlem Melek Korkmaz Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Özlem Melek Korkmaz Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Bitlis Tatvanlı milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Korkmaz, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi ve dünya şampiyonu oldu.

02.09.2024 15:15
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Bitlis Tatvanlı milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, 65 ülkeden 3 bin 12 sporcunun katılımıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Özlem Melek Korkmaz, uluslararası başarılarına bir yenisi daha ekledi. Daha öncesinde katıldığı ulusal ve uluslararası birçok şampiyonada önemli dereceler elde eden milli sporcu, Dünya Kick Boks Federasyonu tarafından 65 ülkeden 3 bin 12 sporcunun katılımıyla Macaristan'ın Budapeşte kentinde gerçekleştirilen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Low Kıck kategorisi 48 kiloda dünya şampiyonluğu elde etti. Hem kick boks hem de muaythai branşında Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Korkmaz, şampiyonluk serisini bu kez dünya şampiyonluğu ile taçlandırdı.

Özlem Melek Korkmaz: "Başarı zincirime bir halka daha takmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Elde ettiği başarı ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvanlı milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Korkmaz, başarısını ülkesine ve Bitlis'e armağan ettiğini vurgulayarak, "Daha öncesinde kick boks ve muaythai branşında Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarım vardı. Hedefim her iki alanda da dünya şampiyonluğuydu. Bu yüzden uzun bir süredir bu şampiyonaya hazırlanıyordum. Çok şükür ki bugün bu emeklerimin karşılığını alarak dünya şampiyonu oldum. Başarımda ailemin, benim gibi milli sporcu alan iki ablamın, antrenörüm Ömer Uğur hocamın, milli takım antrenörlerimin ve isimlerini tek tek zikredemediğim kurum ve birçok şahsın katkısı var. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bana güvenip destek veren herkese canıgönülden teşekkür ediyorum. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarıma ara vermeden başarılarımı daha üst seviyeleri taşımak için elimden gelen gayreti göstermeye devam edeceğim" dedi.

Milli sporcu Özlem Melek Korkmaz'ın antrenörü Ömer Uğur da sporcusunun başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Korkmaz'ın milli sporcu olan iki ablası gibi kariyerinin başarılarla dolu olduğunu ifade eden Uğur, sporcusunun daha nice başarılara imza atacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

Remzi Demir: "Sporcularımızın başarısıyla gurur duyuyoruz"

Elde edilen başarının önemine dikkat çeken Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir de elde ettiği başarıdan ötürü Tatvanlı milli sporcu Korkmaz'a tebriklerini iletti. Özlem Melek Korkmaz'ın başarılarıyla gençlere örnek olduğunu vurgulayan Kaymakam Demir, "Bitlis'in milli gururu olan Özlem Melek Korkmaz'ın uluslararası alanda kazandığı bu büyük başarı, hem Tatvan'ımızın hem de ülkemizin spor tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Korkmaz'ın, Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluk, azmi ve çalışkanlığının bir sonucudur. Kendisi, gençlerimize sporun ne denli önemli olduğunu ve özverili çalışmanın meyvelerini nasıl verdiğini en güzel şekilde gösterdi. Özlem'in bu başarısı, sadece kendi geleceği için değil, tüm sporcular için bir ilham kaynağıdır. Spora ve sporculara verdiğimiz desteği sürdürecek ve daha nice başarılı sporcuların yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız. Özlem'i bu muazzam başarısından dolayı tebrik ediyor, kendisine daha büyük başarılar diliyorum. Başarıda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Özlem Melek Korkmaz Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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