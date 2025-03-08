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Palut: Her Puan Altın Değerinde

Palut: Her Puan Altın Değerinde

İlhan Palut, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından puanların kıymetini vurguladı ve dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

08.03.2025 19:56
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor maçının ardından puanların artık çok kıymetli olduğunu belirterek, "Ligde alt blok, orta blok diye bir şey artık neredeyse kalmadı. Biz de dahil kimseye rahat yok. Her puan altın değerinde" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, ligin sonlarına doğru girildiğini vurgulayarak, "Kritik bir maçtı. Artık ligin boyu çok kısaldı. Puanlar, hatta her puan altın değerinde. Bugün de öyle bir maçtı. Antalyaspor'un özellikle Emre hocayla beraber sahada güçlü bir performans sergilediğini biliyorduk. İlk Beşiktaş maçı, özellikle Başakşehir karşılaşması ve son Kasımpaşa maçı bunların somut örnekleriydi" ifadelerini kullandı.

"İlk yarıda daha iyiydik"

Palut, karşılaşmanın ilk yarısının dengeli geçtiğini belirterek, "Maça topa sahip olarak başladık. İlk yarının son 7-8 dakikasında Antalyaspor'un tempoyu artırdığını gördük. Ama yine de ilk yarıyı değerlendirdiğimizde Rizespor'un daha iyi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Net pozisyonları değerlendiremedik"

İkinci yarıda Antalyaspor'un temposunun artırdığını söyleyen Palut, "İlk yarının sonundaki yüksek tempolarını ikinci yarıda da korudular. Ama biz bu süreçte güzel bir gol bulduk. Golden sonra Antalyaspor topa daha fazla sahip oldu ve skoru kendi lehine çevirmek istedi. Biz ise çok net pozisyonlardan faydalanamadık. Rakibe de pozisyon vermezken iki tane karambol golü yedik. Bir tanesi penaltı oldu. Son pozisyonda hakem düdüğü çalacaktı. Bunlar futbolda var" şeklinde konuştu.

"Bazı hatalar yaptık"

Mağlubiyetin üzücü olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Daha dikkatli olmamız gereken durumlar var. Bazen futbolcular doğru işler yaparlar ve hoca övülür. Aynı şekilde futbolcular hata da yapabilir. Bunun da sorumlusu biziz. Genel oyunun içine baktığımızda da en kötü ihtimalle beraberlikle bitirmemiz gereken bir maçtı" dedi.

"Alt blok, orta blok kalmadı"

Ligde puan durumunun sıkıştığını ifade eden Palut, "Ligde Alt blok, orta blok diye bir şey artık neredeyse kalmadı. Biz de dahil kimseye rahat yok. Her puan altın değerinde. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Hatalarımızı en aza indirerek, avantajlı skorları puan ya da puanlarla kapatmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Futbolun trajedik yüzü"

Maçın sonucunu değerlendiren Palut, "Bugün futbolun biraz trajedik yüzünü gördük. Bir takım çok sevindi, biz ise üzgün ayrıldık. Emre hocayı ve Antalyaspor'u tebrik ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Palut: Her Puan Altın Değerinde - Son Dakika

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