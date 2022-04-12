Pamukkale'den 3 sporcu milli takım vizesini aldı - Son Dakika
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Pamukkale'den 3 sporcu milli takım vizesini aldı

12.04.2022 13:18
Pamukkale'den 3 sporcu milli takım vizesini aldı

DENİZLİ(İHA) – Pamukkale Belediyesporlu dartçılar büyük bir başarıya imza attı.

DENİZLİ(İHA) – Pamukkale Belediyesporlu dartçılar büyük bir başarıya imza attı. İspanya'da yapılacak olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular Türk milli takımına girme hakkını elde etti. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Spora verdiğimiz desteğin karşılığını milli takıma giden sporcularımızın Pamukkale'mize yaşattığı gururla alıyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesporlu sporcular çeşitli branşlarda başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mavi-beyazlı kulübün dart branşındaki sporcuları 7 ile 11 Nisan 2022 tarihleri arasında Antalya Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda yapılan Şehit Demet Sezer Türkiye Dart Şampiyonası 5. Ayak müsabakalarında boy gösterdi. 12 sporcuyla müsabakalarda yer alan Pamukkale Belediyespor'da 3 sporcu milli takıma gitme hakkını elde etti. 2021-2022 sezonu boyunca elde edilen derecelerin değerlendirildiği sıralamaya göre Pamukkale Belediyespor'dan 3 sporcu ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Yıldız ve Genç Kızlar kategorisinde Türkiye genelinde 1. sırada bulunan Zehra Gemi, Genç Kızlar'da ikinci durumda olan Ceylin Ataş ve Yıldız Erkekler Türkiye 2'si olan Harun Salih Turgut milli takım sevinci yaşadı. Bu sporcular Türkiye'nin de mücadele edeceği ve 11 ile 17 Haziran 2022 tarihleri arasında İspanya'nın Benidorm şehrinde yapılacak olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyecekler. Antalya Kemer'deki 5. Ayak müsabakalarında Pamukkale Belediyesporlu Ömer Türkarslan Minikler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Yine aynı organizasyona mavi-beyazlı kulüp adına katılan Ayşe Bodur ise kadınlar kategorisinde bir ikincilik ve bir üçüncülük elde ederek, kadınlar genel sıralamada Türkiye üçüncülüğüne yükseldi. Sezonun son turnuvası olan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 6. Ayak müsabakaları ise Mayıs ayında gerçekleşecek.

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyespor'un 13 branşta aktif olarak yer aldığını ifade ederek, "Biz gençlerin spor yapmasına olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Bu gençlerimizin başarılı olup milli takım seviyelerine yükselmeleri ise bizleri mutlu ediyor. Çeşitli branşlarda 10 milli sporcumuz bulunuyordu. Son olarak dart branşında 3 sporcumuzun daha milli takıma davet etmesi bizleri gururlandırdı. Sporcularımız İspanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda hem Pamukkale'mizi, hem Denizli'mizi hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceklerdir. Spora verdiğimiz desteğin karşılığını milli takıma giden sporcularımızın Pamukkale'mize yaşattığı gururla alıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak daha çok çocuk ve gencimizin spor yapmasına imkan sağlamak amacıyla tesisleşme konusunda dev adımlar atmaya devam ediyoruz. Amacımız, turizm, tarih ve tarım ilçesi olan Pamukkale'mizi spor ilçesi haline getirmek" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale'den 3 sporcu milli takım vizesini aldı
Pamukkale'den 3 sporcu milli takım vizesini aldı
Pamukkale'den 3 sporcu milli takım vizesini aldı
Pamukkale'den 3 sporcu milli takım vizesini aldı

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Pamukkale, Denizli, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Pamukkale'den 3 sporcu milli takım vizesini aldı - Son Dakika
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