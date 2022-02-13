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Pamukkale'nin horozları galibiyetle başladı - Son Dakika

Pamukkale'nin horozları galibiyetle başladı

13.02.2022 15:36
Pamukkale'nin horozları galibiyetle başladı

TÜSF Korumalı Futbol 1. Liginde mücadele veren Pamukkale Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı, sahasında konuk ettiği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı'nı zorlu geçen maçın ardından 24-19'luk skorla mağlup ederek grup mücadelelerine galibiyetle başladı.

TÜSF Korumalı Futbol 1. Liginde mücadele veren Pamukkale Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı, sahasında konuk ettiği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı'nı zorlu geçen maçın ardından 24-19'luk skorla mağlup ederek grup mücadelelerine galibiyetle başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından, ÜNİLİG kapsamında organize edilen Üniversiteler Arası Korumalı Futbol 1. Ligi B grubunda çeyrek finale yükselme mücadelesi veren Pamukkale Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı, Pamukkale Horozları, grubun ilk müsabakasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Grubundaki ilk müsabakasında 13-0 geriye düşen ev sahibi takım Pamukkale Horozları, zorlu geçen mücadelenin ardından, maçı 24-19 kazanmasını bildi. TÜSF Korumalı Futbol 1. Ligi B Grubunda Pamukkale Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı'nın yanı sıra; Akdeniz Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Korumalı Futbol Takımları çeyrek finale yükselme mücadelesi veriyor. - DENİZLİ

Pamukkale'nin horozları galibiyetle başladı
Pamukkale'nin horozları galibiyetle başladı
Pamukkale'nin horozları galibiyetle başladı

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Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Kütahya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale'nin horozları galibiyetle başladı - Son Dakika Spor


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