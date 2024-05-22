Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Berlin'de polis tarafından tartaklandığını iddia etti - Son Dakika
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Spor

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Berlin'de polis tarafından tartaklandığını iddia etti

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Berlin\'de polis tarafından tartaklandığını iddia etti

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Berlin'e gelen Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradığını ve polis tarafından tartaklandığını belirtti. Ataman, olayın görüntüleri ve şahitleri olduğunu söyleyerek yetkililere haber verdiklerini ifade etti.

22.05.2024 23:47
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, polis tarafından tartaklandığını belirtti.

Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım. Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı. Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgileniyorlar. Şu an lobide bekliyoruz. Odaya çıkmamıza izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Berlin'de polis tarafından tartaklandığını iddia etti - Son Dakika

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