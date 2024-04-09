Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u mağlup etti

Derya Arhan: Mücadelemizin devamı gelecek

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Derya Arhan, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Mücadelemizin devamı gelecek' dedi. Arhan, zorlu bir müsabaka sonrası takımın galibiyetle ayrıldığını ve ikinci durumda olduklarını belirtti. Ayrıca, takım arkadaşının annesine geçmiş olsun dileklerini iletti.