Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u mağlup etti

BKT Avrupa Kupası final serisi ilk maçında Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u 77-64 mağlup etti. Paris Basketbol, final serisinde 1-0 öne geçti ve ikinci maç 12 Nisan Cuma günü oynanacak.

09.04.2024 23:41
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BKT Avrupa Kupası final serisi ilk maçında Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u 77-64 mağlup etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Adidas Arena'da iki Fransız takımı Paris Basketbol ile Mincidelice JL Bourg karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 77-64 kazanan Paris Basketbol, final serisinde 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa uzanacağı serinin ikinci maçı 12 Nisan Cuma, gerekmesi halinde üçüncü ve son maçı ise 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u mağlup etti - Son Dakika

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