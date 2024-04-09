Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u mağlup etti

BKT Avrupa Kupası final serisi ilk maçında Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u 77-64 mağlup etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Adidas Arena'da iki Fransız takımı Paris Basketbol ile Mincidelice JL Bourg karşı karşıya geldi.
Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 77-64 kazanan Paris Basketbol, final serisinde 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa uzanacağı serinin ikinci maçı 12 Nisan Cuma, gerekmesi halinde üçüncü ve son maçı ise 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
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A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Derya Arhan, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Mücadelemizin devamı gelecek' dedi. Arhan, zorlu bir müsabaka sonrası takımın galibiyetle ayrıldığını ve ikinci durumda olduklarını belirtti. Ayrıca, takım arkadaşının annesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Son ana kadar savaşmaya devam ettik' dedi. Milli oyuncu, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup ettiklerini ve daha iyi bir konuma gelmek istediklerini belirtti.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik' dedi. Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
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