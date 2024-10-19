Pazaryeri Spor Kulübü'nde Seminer Düzenlendi - Son Dakika
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Pazaryeri Spor Kulübü'nde Seminer Düzenlendi

Pazaryeri Spor Kulübü\'nde Seminer Düzenlendi

Amatör futbol sezonu için kurallar hakkında bilgilendirme semineri yapıldı. Önemli detaylar aktarıldı.

19.10.2024 09:46
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2024-2025 amatör futbol sezonu öncesinde, Pazaryeri Spor Kulübü'nde bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Eğitimci Fatih Gündoğdu tarafından Küçükelmalı Tabiat Parkı Salonu'nda düzenlenen seminerde, yeni sezon öncesi değişen oyun kuralları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Bu tür bilgilendirme etkinliklerinin, kulüplerin ve oyuncuların sahada karşılaşabilecekleri kurallara dair güncel ve doğru bilgiye sahip olmalarını sağlamak açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Seminerde ayrıca, Türkiye Faal Futbol Gözlemciler Derneği Bilecik Şube Başkanı Halil Öztürk ve gözlemciler Yasin Şahin ile Barış Yavaş da yer alarak, oyunculara, teknik heyete ve kulüp yönetimine bilgiler aktardı. Kuralların doğru anlaşılması ve uygulanması, fair play ruhunun korunması ve maçların daha sağlıklı bir ortamda oynanması için kritik bir rol oynayan bu tür eğitimlerin düzenli yapılmasının, amatör futbolun gelişimine ve spor kültürünün güçlenmesine katkıda bulunacağı ifade edildi.

Gündoğdu, seminerin, Pazaryeri Spor Kulübü için başarılı bir sezonun habercisi olmasını, tüm katılımcıların bu bilgileri uygulamada etkin şekilde kullanabilmelerini diledi.

Toplantı öncesi önceki günlerde hayatını kaybeden kulüp yöneticilerinden Mustafa Nemni için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pazaryeri Spor Kulübü'nde Seminer Düzenlendi - Son Dakika

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