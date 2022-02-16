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Pekin'de Erzurumlu sporcuların başarısı gururlandırdı - Son Dakika

Pekin'de Erzurumlu sporcuların başarısı gururlandırdı

16.02.2022 13:11
Pekin'de Erzurumlu sporcuların başarısı gururlandırdı

Kış olimpiyatlarında Erzurumlu sporcular Furkan Akar'ın short track yarışmalarında altıncı, Kayakla Atlama da ise Fatih Arda İpçioğlu'nun final müsabakalarına katılmaya hak kazanması gururlandırdı.

Kış olimpiyatlarında Erzurumlu sporcular Furkan Akar'ın short track yarışmalarında altıncı, Kayakla Atlama da ise Fatih Arda İpçioğlu'nun final müsabakalarına katılmaya hak kazanması gururlandırdı.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu Milli takım sporcularımız bugünkü organizasyonlar sonrasında yarışmalarını tamamladı. Alp Disiplini Erkekler Slalomda ülkemizi temsil eden Berkin Usta ilk inişinde yarış dışı kaldı ve olimpiyatları tamamladı.

Günün ikinci yarışında Kadınlar Kayaklı Koşu Takım sprintte ülkemizi Milli sporcularımız Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun temsil etti. 13 ülkenin katıldığı yarı final ilk serisinde yarışan sporcularımız final biletini alamadı.

Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını Türkiye olarak tamamladıklarını ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızı tebrik ettiklerini söyledi. Çok güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarının altını çizen Ali Oto, "24. Kış Olimpiyatlarını Türkiye olarak geride bıraktık. Burada mücadele eden tün sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sürat Pateninde olimpiyat 6.sı olan Furkan Akar'ı, kayakla atlamada bize ilkleri yaşatan Fatih Arda İpçioğlu ve diğer sporcularımızı yürekten kutluyorum. Biz Pekin'i geride bıraktık şimdi daha fazla çalışıp Uluslararası alanda başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Pekin'de Erzurumlu sporcuların başarısı gururlandırdı

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Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Fatih, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pekin'de Erzurumlu sporcuların başarısı gururlandırdı - Son Dakika Spor


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