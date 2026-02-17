Pereira: Fenerbahçe'ye Karşı Cesur Olmalıyız - Son Dakika
Pereira: Fenerbahçe'ye Karşı Cesur Olmalıyız

17.02.2026 18:04
Nottingham Forest Teknik Direktörü Pereira, Fenerbahçe'ye karşı cesaretle oynayacaklarını belirtti.

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü karşılaşacakları Fenerbahçe'nin gücünü bildiklerini ancak futbolcularına inandığını söyledi.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde kulüp televizyonuna konuştu.

Kariyerinde Fenerbahçe'yi iki kez çalıştırdığını hatırlatan Pereira, "Taraftarlarla çok iyi bir ilişkim var. Kadıköy'de başlamak benim için bir onur, çünkü zihnimde çok iyi anılar var. Elbette bu çok özel bir şey, ama şimdi takımı organize etme zamanı. Fenerbahçe çok güçlü bir takım ama kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Taraftarlarımızla birlikte başarabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galibiyeti, zaferi isteyen her takımla oynayabileceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe deplasmanına beraberliği düşünerek gitmek iyi bir yol değil. Çünkü ortamı biliyorum. Taraftarları biliyorum. Oraya korkusuzca gitmeliyiz. Rakibimizle yüzleşmeli, göz göze gelmeli ve her seferinde kendimizi kanıtlamalıyız. Çünkü futbol cesaretle ilgilidir." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

