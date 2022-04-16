Peş peşe 6. galibiyet! Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Peş peşe 6. galibiyet! Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu

16.04.2022 18:19

Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olurken, Akdeniz temsilcisi, yenilmezlik serisini ise 11 maça yükseltirken, puanını 50 yaptı.

Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Antalyaspor 3-1 kazandı.

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YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Haji Wright ile 40 ve 58. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Famara Diedhiou'dan geldi. Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Akdeniz temsilcisi, yenilmezlik serisini ise 11 maça yükseltirken, puanını 50 yaptı.

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Antalyaspor, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı Antalyaspor, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Antalyaspor: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

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Son Dakika Spor Peş peşe 6. galibiyet! Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Peş peşe 6. galibiyet! Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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