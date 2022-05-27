PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika
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PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı

27.05.2022 14:22
PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı

Suriyeli Çocukların Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PİKTES) Projesi çerçevesinde genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde düzenlenen Piktes Gençler Voleybol Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de gerçekleşti.

Suriyeli Çocukların Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PİKTES) Projesi çerçevesinde genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde düzenlenen Piktes Gençler Voleybol Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de gerçekleşti.

Şehit Anıl Gül ve Kemal Unakıtan Spor Salonlarında yapılan şampiyonaya 16 ilden 196 öğrenci katıldı. Kıyasa mücadele veren sporcular şampiyon olmak için ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek gerçekleştirilen turnuva 4 gün sürdü. Oynan son karşılaşmalar ile şampiyona bugün tamamlanacak. - ESKİŞEHİR

PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı
PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Suriyeli, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika
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