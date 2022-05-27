PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı

Suriyeli Çocukların Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PİKTES) Projesi çerçevesinde genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde düzenlenen Piktes Gençler Voleybol Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de gerçekleşti.

Şehit Anıl Gül ve Kemal Unakıtan Spor Salonlarında yapılan şampiyonaya 16 ilden 196 öğrenci katıldı. Kıyasa mücadele veren sporcular şampiyon olmak için ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek gerçekleştirilen turnuva 4 gün sürdü. Oynan son karşılaşmalar ile şampiyona bugün tamamlanacak. - ESKİŞEHİR