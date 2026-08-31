Polonya, Portekiz'i 3-0 İle Geçti
Polonya, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Portekiz'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Polonya, Portekiz'i 3-0 yendi.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Polonya, rakibini 25-18, 25-17 ve 25-23 set sonuçlarıyla mağlup etti.
Polonya, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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