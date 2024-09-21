Postoğlu, ASKF Düzce\'de Yeniden Başkan

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Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Düzce şubesi olağan genel kurulu yapıldı. Kongrede Murat Postoğlu kulüp temsilcileri tarafından 2. kez başkan seçildi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Şubesi'nde seçim heyecanı yaşandı. Seçildiği günden bugüne kadar özellikle amatör sporların gelişmesi için yaptığı çalışmalar ve amatör sporcuların artması için çaba harcayan Murat Postoğlu, 11. Olağan Kongrede yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Murat Postoğlu'nun yönetiminde Metin Sayar, Ziya Denizgez, Erdin Bilgin, Gökhan Sevim, Serdar Samet Kubilay, Cezmi Aydın, Seyfullah Cebeci, Oğuzhan Kızıltaş, Sabahattin Kardüz, Barbaros Kahraman, onur kurulunda ise Erdoğan Bıyık, Selahattin Kudu ve Recep Albayrak yer aldı. - DÜZCE