Profesyonel boksör polis memuru ringde - Son Dakika
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Profesyonel boksör polis memuru ringde

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 5 yıldır polis memuru olan İlgar Çelik, orta siklette kariyer maçına çıktı ve kazandı. Çelik, rakibinin aldığı darbe sonucu maçtan çekilmesiyle galip geldi. Çelik, boks kariyerini polis memurluğuyla bir arada sürdürdüğünü belirtti.

02.06.2024 23:16
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- Profesyonel boksör polis memuru ringde

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 5 yıldır polis memuru olan boksör İlgar Çelik, orta siklette kariyer maçına çıktı. İki raunt süren maçın kazanını ise İlgar Çelik oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 5 yıldır polis memuru olan profesyonel boksör İlgar Çelik (32), bugün Kadıköy'de orta siklette kariyer maçına çıktı. İlgar ayrıca Kempo Avrupa ve Dünya şampiyonu Wbc Avrupa şampiyonluk kemerine sahip profesyonel bir boksör. İlgar, 2 raunt süren maçın ardından rakibi Mert Açıkgöz'ün aldığı darbe yüzünden maçtan çekilmesi nedeniyle maçın kazananı oldu.

"İkisini bir arada götürüyorum"

İlgar Çelik, "Güzel bir maçı daha geride bıraktık. Çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldık. Rakibin 2'nci rauntta kaşının açılması nedeniyle maçı erken bırakmak zorunda kaldı. Bu da benim avantajıma oldu. 2004'den beri boks yapıyorum. 5 yıldır da polis memuruyum. İkisini bir arada götürüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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