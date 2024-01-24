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Qinwen Zheng, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Qinwen Zheng, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde Qinwen Zheng, Anna Kalinskaya'yı yenerek yarı finale çıktı. Zheng, yarı finalde Dayana Yastremska ile karşılaşacak.

Qinwen Zheng, Avustralya Açık\'ta yarı finale yükseldi
24.01.2024 - 14:13,  Güncelleme: 14:14
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde Qinwen Zheng, Anna Kalinskaya'yı yenerek yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün akşam seansında oynanan ve 2 saat 20 dakika süren çeyrek final maçında, tek kadınlarda 12 numaralı seribaşı 21 yaşındaki Çinli raket, dünya 75 numarası 25 yaşındaki Rus rakibini 6-7, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Zheng, yarı finalde tek kadınlarda 93. sırada yer alan 23 yaşındaki Ukraynalı raket Dayana Yastremska ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Qinwen Zheng, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi - Son Dakika
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