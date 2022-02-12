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Rafting Spor Dalı Gençler Kategori Yarışları Adana'da başladı - Son Dakika

Rafting Spor Dalı Gençler Kategori Yarışları Adana'da başladı

12.02.2022 17:14
Rafting Spor Dalı Gençler Kategori Yarışları Adana'da başladı

Rafting Spor Dalı Gençler Kategori Yarışları, Adana'nın Seyhan Nehri'nde başladı.

Rafting Spor Dalı Gençler Kategori Yarışları, Adana'nın Seyhan Nehri'nde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul spor faaliyetleri kapsamında yer alan yarışlar, 14 takımın katılımıyla Seyhan Nehri üzerinde düzenlendi.

Sıralama yarışlarıyla başlayan organizasyonda, sprint ve slalom yarışları yapıldı.

79 rafting sporcusunun kürek çektiği organizasyon, yarın nehir inişi yarışlarıyla tamamlanacak.

Çintimar: "Renkli görüntüler oldu"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, AA muhabirine, raftingin Adana için yeni bir branş olduğunu söyledi.

Yarışmalarda 5 ilden 79 sporcunun mücadele edeceğini belirten Çintimar, "Renkli görüntüler oldu, şehrimiz açısından da farklı oldu. Hem şehrimize değer katmaya hem de yeni ve farklı spor branşlarını yapmak için çabalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Çintimar, Adanalı gençlerin de rafting yapabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İleride bu branşı bizim şehrimizde de yapacak çocuklarımız olacaktır. Kentte kano ve kürek sporunda iyi durumdayız. Rafting de bunun içerisinde yer aldığında daha da güçlü bir ekip olarak yolumuza devam edeceğiz. Burada yapılan organizasyon bu spora başlama aşamasındaki çocukların sevmesi ve alışkanlık kazanmasıyla ilgili. Nehirde oldukça iyi bir akıntı var."

Rafting Spor Dalı Gençler Kategori Yarışları Adana'da başladı
Rafting Spor Dalı Gençler Kategori Yarışları Adana'da başladı
Rafting Spor Dalı Gençler Kategori Yarışları Adana'da başladı
Rafting Spor Dalı Gençler Kategori Yarışları Adana'da başladı

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Rafting, gençlik, Seyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rafting Spor Dalı Gençler Kategori Yarışları Adana'da başladı - Son Dakika Spor


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