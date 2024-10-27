Ragbi'de 2028 Olimpiyat Hedefi

Spor

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Türkiye'de ragbi branşının gençler tarafından her geçen gün daha çok tercih edildiğini belirterek, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Ragbi Federasyonunun 2001 yılında kurulduğunu ve kısa sayılabilecek sürede önemli başarılara imza attığını belirtti.

Federasyona kayıtlı 45 ragbi kulübü bulunduğuna dikkati çeken Şahin, "Okul sporlarında geçen yıl ragbi branşına 4 bin 500 kişi başvurmuşken bu yıl bu sayı 9 bin 150'ye çıktı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacak. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve yerel yönetimlerin katkısıyla sporcularımıza uygun şartlar sunmaya çalışıyoruz. Biz Türk sporuna hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 15 yılda buralara geldik." dedi.

Şahin, ragbi sporunun hem yazın hem de kışın oynanabildiğini, 21 yaş altı Milli Takımı'nı oluşturmak için Erciyes'te turnuva düzenlediklerini kaydetti.

"Türkiye ragbide 83. sırada"

Ragbi branşında milli takımlar sıralamasında sürekli yükselişte olduklarının altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

"2001 yılında kurulan ve bünyesinde 4 olimpik 2 de alt branşı bulunan bir aileyiz. Ragbi sporu dünyada 200 yılı aşkın süredir oynanıyor. Ülkemizde 15-16 yıldır oynanan bir branş. Türkiye, dünya ragbi sıralamasında 180 ülke arasında 83. sırada yer alıyor. Bu sene kadınlarda, Avrupa'da olimpiyata giden takımlarla yarıştık. Ragbi, Avrupa'da 3 kategoride oynanıyor. Bizim tüm milli takımlarımız orta ligde mücadele ediyor. Avrupa'da üst lige çıkmak için mücadele veriyoruz. İstediğimiz yerlere gelebilmek için öncelikle kulüp sayısının artması gerekiyor. Bununla birlikte gerekli ortam sağlanırsa başarının çok uzak olmadığını düşünüyorum. Biz Türk milleti olarak savaşçı bir milletiz. Mücadeleyi severiz, darbeden korkmayız ve düşünce kalkarız. Ragbi branşı tam da böyle bir spor."

"İlk hedefimiz 2028 Olimpiyatları"

Ragbi branşının son yıllarda gençler arasında yaygınlaştığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Ragbi branşında geçen yıl 2 bin 100 civarında olan lisanslı sporcu sayımız bu yıl 3 bin 200'lere yaklaştı. Bu branşa yoğun ilgi var. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ragbinin tüm yurtta tercih edilen bir spor branşı olması için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Yapılan çalışmaların kalitesiyle branşa katılan sporcu sayısı doğru orantılı oluyor. Sporcu sayısının artmasıyla da başarı kaçınılmaz olacaktır. Bizim hedefimiz en kısa sürede olimpiyata gidebilecek şartları sporcularımıza ve kulüplerimize sağlamaktır. Biz 2028 Olimpiyatları için çalışıyoruz. Eğitim ve olimpik kurullarımız bunun için yoğun çaba sarf ediyor. 'Ben gidiyorum' demekle gidilmiyor. Hedefe ulaşabilmek için planlı, programlı ve taktikli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. İlk hedefimiz 2028 Olimpiyatları."

Şahin, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin her branş için önemli olduğunu ve yatırımın Türk sporu adına önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.