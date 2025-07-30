RAMS Başakşehir Fayzullaev'le Anlaştı

RAMS Başakşehir, CSKA Moskova'dan orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL