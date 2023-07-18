Rams Başakşehir FK - Son Dakika
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Rams Başakşehir FK

18.07.2023 13:50

Başakşehir spor 23-24 sezonu itibariyle üç sezon boyunca Rams Başakşehir adıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.

İstanbul Başakşehir Takımı 2023-2024 sezonu itibariyle üç sezon boyunca Rams Başakşehir adıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.

Kulüb tarafından yapılan açıklamada; uluslararası bir marka olan; gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global ile kulüp isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Başakşehir kulübü ilerleyen günlerde Rams Global ile lansman düzenleyecek.

Anlaşmanın Başakşehire ve Rams Global'e hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

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Başakşehir, Spor, Son Dakika

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