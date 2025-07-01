RAMS Başakşehir, Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Türkiye'nin 18 ve 17 yaş altı milli takımlarında forma giyen Stancic'in Almanya pasaportu da bulunuyor.
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir, Genç Kaleci Stancic'i Transfer Etti - Son Dakika
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