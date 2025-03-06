Rangers'ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı - Son Dakika
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Rangers'ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı

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Glasgow Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Fenerbahçe karşısında arka arkaya 2 gol birden buldu. Takımının ilk golünü atan Dessers'ın, 6 dakikada arayla bulduğu goller, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

06.03.2025 22:27  Güncelleme: 22:41
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow RangersKadıköy'de ağırladı. Konuk takımın sarı-lacivertlilere karşı ikinci yarıda 6 dakika arayla bulduğu 2 gol VAR'dan döndü.

DESSER'IN GOLLERİ OFSAYT

Cyril Dessers'ın 51. dakikada İrfan Can'dan dönen topu tamamlayarak attığı golde VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı çıktı. 57. dakikada ise Dessers'ın savunma arkasına yaptığı koşu sonrası karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ancak VAR bir kez daha devreye girdi, iptal kararını verdi.

6. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI

2 golü birden ofsayta takılan Dessers, karşılaşmanın 6. dakikasında gol perdesini açtı. Szymanski'nin iki kez kaptırmasının ardından top Skriniar'a geldi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top Rangerslı futbolcuya çarparak Dessers'ın önüne düştü. İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi.Maçın İspanyol hakemi Gonzalez, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu. Daha sonra gösterilen gol çizgisi teknolojisi animasyonunda, topun birkaç milimle gol olduğu ortaya çıktı.

Rangers\'ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı

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Son Dakika Spor Rangers'ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • fatih mazlum:
    Sevim koş koş şikecileri dümdüz ettiler 22 8 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Fener yine yabancı hakem isterim diye ağlayacak 20 9 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Fenerbahçe geniş kadrosuna rağmen iki tane takım çıkartacak yıldızlarla sahip rendes adeta Fenerbahçe'yi sahada sildi geçti şimdi konuş farkada gidebilirdi 23 2 Yanıtla
  • Murat seker :
    Hakem yabancıydı 19 5 Yanıtla
  • Alp Yılmaz:
    Ona rağmen 3. golü attılar :) 21 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZORTINYO ŞİKEDEN BAHCE ICIN UZAY DAN HAKEM VAR MI ACABA KULUCKA MEVSIMI GELDI MI 10 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FENEV SERCE YERINE GUVERCIN OLSUN IYI TAKLA ATIYORLAR 11 7 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Türkiyede futbol aldatmacası var diyorum laf ediyorlar. TÜRKİYE'DE FUTBOL ALDATMACASI VAR! 12 4 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Fenerbahçe geniş kadrosuna rağmen yıldızlarla bir takım var ama randes Fenerbahçe'yi sildi geçti fener bu saatten sonra düşüşe geçti oyun çok kötüydü 10 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    IYI DAYALI GLASKOW RANGERS TAKLACILARA 9 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rangers'ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı - Son Dakika
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