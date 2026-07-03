Raveloson: Amedspor'u En Üst Seviyeye Taşıyacağız - Son Dakika
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Raveloson: Amedspor'u En Üst Seviyeye Taşıyacağız

03.07.2026 22:22
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Yeni transfer Rayan Raveloson, Amedspor'un projeleri ve taraftar desteğiyle başarılı olacağını vurguladı.

Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Madagaskarlı orta saha oyuncusu Rayan Raveloson, kulübün projesi, aile ortamı ve taraftar desteğinin transferinde etkili olduğunu belirterek, yeşil-kırmızılı ekibi en üst seviyelere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü açıklamada Raveloson, Amed Sportif Faaliyetler hakkında transfer öncesinde olumlu şeyler duyduğunu ifade etti.

Kulübün ortaya koyduğu proje, aile yapısı ve çalışma anlayışının kendisini etkilediğini dile getiren Raveloson, "Kulüp hakkında iyi şeyler duydum. Neticesinde de bugün buradayım. Güzel projesiyle, aile yapısına sahip, hırslı ve mütevazı bir kulüp olması beni buraya getirdi." ifadelerini kullandı.

Yeşil-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin de transfer kararında önemli rol oynadığını aktaran Raveloson, "Ateşli ve coşkulu taraftarı, stadı ve şehir olarak takımın arkasında durulması beni buraya getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların desteğine layık olmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Raveloson, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızı gururlandırmak için çok yoğun çalışacağız. Amedspor'un mümkün olan en üst yerlerde olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın kulübün arkasında olduğunu hissediyoruz. Biz de bu desteği coşkumuzla, yüreğimizle ve tüm benliğimizle sahaya yansıtarak büyük Amedspor'u en üst seviyeye taşımak için mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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