Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'nci ve son hafta mücadelesinde Galatasaray, Manchester City'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Manchester City forması giyen Rayan Cherki, Galatasaray maçının ardından konuştu.
Galatasaray'ın gücünden bahseden Fransız oyuncu Cherki, "Galatasaray çok iyi bir takım. Bu yüzden gururluyuz. İyi bir maç çıkardık, kazandık. Bu bizim için çok önemliydi." dedi.
Sözlerine devam eden Rayan Cherki, "Çok gurur duyuyorum, en iyi kulüplerden birinde oynuyorum ve burada olduğum için çok mutluyum." yorumlarında bulundu.
