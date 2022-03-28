Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu - Son Dakika
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Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu

28.03.2022 12:44
Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five'da şampiyon Atletico Trabzon oldu.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five'da şampiyon Atletico Trabzon oldu.

Adana, Erzurum ve Trabzon'daki elemelerinin ardından Türkiye'nin en iyi 6 amatör takımı, Trabzon'daki Türkiye finalinde karşı karşıya geldi. Türkiye'nin spor temalı ilk millet bahçesi olan Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen finalde rakiplerini geride bırakan Atletico Trabzon kupaya uzanmayı başardı. Atletico Trabzon takımı, Katar'da düzenlenecek dünya finallerine giderek, Türkiye'yi temsil etme hakkına da sahip oldu.

Şampiyon altın golle belli oldu

Red Bull Neymar Jr.'s Five Türkiye finalinde iki Trabzon ekibi Atletico Trabzon ve Joga Bonito karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten heyecan dolu karşılaşmada Batuhan Demir'in altın golüyle Atletico Trabzon, kupaya uzanmayı başardı. Bu sonuçla Türkiye şampiyonu olan Atletico Trabzon, Katar'da düzenlenecek dünya finallerine giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr. Enstitüsü'ne karşı oynama fırsatını yakaladı.

"Çifte şampiyonluk yaşayacağız"

Şampiyon takımın kaptanı Ergun Soylu, " Trabzonspor'un şampiyonluğuyla beraber çifte şampiyonluk yaşayacağız diyebilirim. Trabzon'da oynanan bir finalde iki Trabzon takımının karşılaşması çok güzel oldu. Biz daha önce de Red Bull Neymar Jr.'s Five'a katılmıştık ve Erzurum'daki finalde elenmiştik. Yarım kalan bir hikayemiz vardı, onu tamamlamış olduk. Şampiyon olacağız demiştik ve olduk da. Şimdi Katar'a tarih yazmaya gidiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu
Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu
Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu

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Trabzon, Türkiye, Redbull, Neymar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Neymar Jr.'s Five'da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu - Son Dakika


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