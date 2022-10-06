Rıza Çalımbay: "Bize yakışmadı" - Son Dakika
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Rıza Çalımbay: "Bize yakışmadı"

06.10.2022 22:35
Rıza Çalımbay: "Bize yakışmadı"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ballkani maçının ardından, "Bizim defansta bireysel hata yapmayan arkadaş kalmadı.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ballkani maçının ardından, "Bizim defansta bireysel hata yapmayan arkadaş kalmadı. Golden yana sıkıntımız yok. Gol atıyoruz. Bu maçta bu kadar gol yemek bize yakışmadı" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani'ye 4-3 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, "Bireysel hatalar bu maçta maalesef arttı. Rahat kazanacağımız maçtı ama maalesef çok kötü goller yedik. Gereksiz şekilde goller yiyoruz. 3-3'ü yakaladığımızda onu da değerlendirmemiz gerekiyordu ama gereksiz gol yedik. Çok güzel net pozisyonlar geldi ve onları da atamadık. Kötü goller yedik ve kötü goller kaçırdık. Bugünü iyi şekilde bitirebilirdik. Rakibimiz iyi bir takım. Çok hatalar taptık özellikle defansta. Kendi sahamızda yenilmek üzücü bir şey ama bunun rövanşı var. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Bir her maçtan ders çıkartıyoruz. Türkiye'nin en iyi defans oyuncularından bir tanesi benim yardımcım Servet hoca. Takımı da çalıştırıyoruz. Bizim şanssızlığımız da var. Bu golleri yemememiz gerekiyor. Bugün maç toplantısına başlarken sadece defansı anlattım. Sakın gol yemeyin gol buluruz dedim" dedi.

"Biz toparlanacağız"

Bir gazetecinin "Gruplardan çıkma şansınızı nasıl görüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Daha şansımız var. Oynayacağımız maçlar var. Önemli olan bizim oyuncuların düzelmesi. Mustapha Yatabare'nin dışında net bir forvetimiz yok. Karol Angieslki var ama o da net bir forvet değil. Oradaki maçın ne olacağı belli olmaz. Bizim gruptan çıkma şansımız var. Toparlanacağız biz. 2-3 gün sonra Başakşehir'le oynayacağız. Daha sonra Kosova'ya gidip Ballkani ile oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. Her türlü riske de girdik ama gol yemeyi durduramadık. Bizim defansta bireysel hata yapmayan arkadaş kalmadı. Golden yana sıkıntımız yok. Gol atıyoruz. Bu maçta bu kadar gol yemek bize yakışmadı" yanıtını verdi.

"Hem lig hem Avrupa çok zor"

Max Gradel'i ikinci devre başında oyundan alınmasına ilişkin ise Çalımbay, "Max Gradel'i bir şey vermediği için ikinci devre oyundan aldım. Max Gradel'deki düşüşün sebebi sezon başı antrenmanlara gelmedi. Biz çok uğraştık getirmek için ama olmadı. Biz her şeyi yapıyoruz. Sürekli de çalışıyoruz. Bu oyuncular geçen seneki oyuncular. Bu bulunduğumuz ortamdan çıkmak için maç kazanmalıyız. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Hem lig hem Avrupa'yı götürmek çok zor. Alternatifli iyi bir takım kurarsan iki tarafı da götürebilirsin. Biz Avrupa'ya gitmeseydik şu an bizim puanımız çok fazlaydı. Bizim Avrupa serüvenimiz bittiği an hep çıkışa geçtik. İki tarafı götürmek şu anda bu kadro ile zor oluyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Rıza Çalımbay: 'Bize yakışmadı' Rıza Çalımbay: 'Bize yakışmadı' Sivasspor-Ballkani maçının ardından - Rıza Çalımbay Sivasspor-Ballkani maçının ardından - Rıza Çalımbay Ballkani maçının ardından Ballkani maçının ardından
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Bize yakışmadı' - Son Dakika

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